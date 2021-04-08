Украина заявила о «вероломном убийстве» военных в Иловайске

Украина направила в офис прокурора Международного уголовного суда (МУС) информацию о вероломном убийстве военнослужащих в Иловайске в 2014 году. Об этом сообщает «Интерфакс — Украина».

Киев обвиняет Россию и «подконтрольные ей» силы самопровозглашенной Донецкой народной республики в нарушениях международного гуманитарного права. Власти заявляют, что собрали необходимые доказательства.

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«При обеспечении в районе Иловайска "зеленого коридора" для выхода из окружения украинских военнослужащих, сложивших оружие, по ним, а также по автомобилю с символом "Красного Креста", были осуществлены интенсивные обстрелы», — сказано в сообщении офиса генпрокурора Украины.

По данным Киева, тогда погибли 366 человек, еще 24 — пропали без вести.

Украинская прокуратура также утверждает, что во время боев за Донецкий аэропорт в 2015 году противник запросил перемирие для выноса с поля боя погибших и раненых, однако использовал его для скрытого минирования позиций ВСУ и дальнейшего «вероломного подрыва». Погибли 25 человек, еще 22 — были захвачены в плен.

В феврале Служба безопасности Украины заподозрила замминистра обороны России генерал-полковника Андрея Картаполова в организации Иловайского котла.