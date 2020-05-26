Раскрыты подробности подрыва «киборгов» в аэропорту Донецка

Военнослужащие самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в интервью журналисту Семену Пегову раскрыли подробности подрыва, устроенного в январе 2015 года в новом терминале аэропорта Донецка, где были заблокированы украинские силовики. Интервью вошли в документальный фильм «Позывной "Донецк"», опубликованный на YouTube-канале WarGonzo 26 мая. Спустя несколько часов после публикации фильм был удален по решению администрации видеохостинга.

Последние украинские солдаты, прозванные «киборгами», были заперты на одном из этажей терминала и перестреливались с ополченцами через пробитые в потолке дыры. «Мы знали, где они обитают, знали их расположение, где этот пункт, который мы не можем взять. Было принято решение сделать дырки по кругу [бетонного пола] и взорвать верхний этаж, чтобы он упал на них, чтобы у них никаких вариантов [спастись] не было», — говорит Владимир Жога, нынешний командир батальона ДНР «Спарта», которым в то время командовал известный ополченец Арсен Павлов, более известный как Моторола.

«В итоге мы по частям, сначала 800 килограммов, а потом еще тонну двести [взрывчатки] прям мешками им на головы с четвертого этажа посбрасывали. Сверху — мешок с бикфордовым шнуром, сами все вышли из нового терминала, и произошел взрыв. После этого в живых остались только те, которые "на глазах" были», — рассказывает начальник штаба «Спарты» с позывным Вергель.

«Миллионы тонн бетона подпрыгивают и наступает полная тишина. Обычно "ответка" шла в течение первых 10-15 секунд, и начинался ад. А это — проходит минута и такая звенящая тишина», — вспоминает ополченец Ник.

Подрывом терминала донецкого аэропорта завершился второй этап ополченцев и украинских силовиков за воздушную гавань, длившийся с сентября 2014-го по январь 2015 года. Спустя несколько дней после окончательного перехода аэропорта под контроль ДНР начались переговоры России, Украины, Франции и Германии, которые уже в феврале завершились заключением вторых минских соглашений.

По данным Киева, за все время боев за аэропорт украинская сторона потеряла свыше 200 человек убитыми, по данным ДНР — почти 600. Украинские власти признали гибель 58 силовиков в результате подрыва терминала, офис генпрокурора Украины считает данный эпизод нарушением Женевской конвенции. 16 января на Украине отмечается День памяти защитников донецкого аэропорта, также известный как День памяти «киборгов».

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