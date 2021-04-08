В Арктике появятся тысячи новых рабочих мест

В Арктике появится более 30 тысяч рабочих мест за три года, заявил член Комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков, передает Telegram-канал «СенатИнформ».

На реализацию данного плана будет направлено 15 миллиардов рублей до 2024 года. Кроме того, в Арктике должны начать осуществлять 12 инвестиционных проектов с привлечением кредитов. «Весь этот комплекс мер должен вдохнуть новую жизнь в экономику Арктики. Это очень непростое дело, учитывая суровые природные условия макрорегиона», — отметил Широков.

Все компании, желающие работать в Арктической зоне, будут проходить строгую экологическую экспертизу, добавил сенатор. По его словам, на сегодняшний день нет необходимости создавать новые города в Арктике, но нужно обеспечить уже существующие населенные пункты инфраструктурой в соответствии с современными стандартами.

Ранее член комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Важенин заявил, что строительство новых городов в Арктике преступно с точки зрения экономики. Города будут неудобными для людей, вынужденных жить в крайне тяжелых условиях, сказал он.