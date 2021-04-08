При строительстве дамбы в российском городе пропали 158 миллионов рублей

В Комсомольске-на-Амуре пропали 158 миллионов рублей, выделенных на первый этап строительства дамбы. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Хабаровского края.

По данным надзорного ведомства, служба заказчика министерства строительства Хабаровского края заключила с подрядчиком, «Уральской энергетической строительной компанией», договор на 9 миллиардов рублей. За первый этап работ, которые на деле не были выполнены, заказчик перевел компании 158 миллионов рублей.

Чтобы скрыть исчезновение бюджетных средств, в официальные документы были внесены заведомо ложные сведения об выполненных работах.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 292 УК РФ («Служебный подлог»).