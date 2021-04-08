Студентов российского вуза расселят в хостелы после гибели двоих в общежитии

Студентов Сахалинского государственного университета (СахГУ) расселят в хостелы и гостиницы после того, как двое молодых людей умерли в душевой общежития вуза. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Постепенно учащихся будут возвращать с дистанционного режима. Первыми на очное обучение вернутся студенты первых и выпускных курсов. «Это временное решение. Мы понимаем, что Сахалинский госуниверситет остро нуждается в комфортном, безопасном, современном общежитии», — подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.

Пока вопрос с жильем от вуза не решен, студентов разместят в общежитиях региональных техникумов и колледжей, социальных учреждениях, гостиницах и хостелах.

26 марта в одной из секций общежития обнаружили тела двух молодых людей 18 и 19 лет. По предварительной информации, причиной смерти могла стать электротравма. Соседи умерших рассказали, что услышали крик и громкий хлопок в одной из душевых, где в тот момент находился студент. Они выломали дверь и вошли в помещение. Один из молодых людей попытался закрыть кран с водой, однако его ударило током и отбросило к двери.