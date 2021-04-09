Русскую мошенницу оставят в тюрьме США из-за ее гордости за свои преступления

Обвиненная в крупных кражах гражданка Германии Анна Сорокина (также известная как Анна Делви), которая вновь угодила под стражу, не выйдет на свободу из-за неподобающего поведения. Об этом сообщает Insider.

По информации издания, родившаяся в семье российского дальнобойщика мошенница останется в тюрьме округа Берген, куда 25 марта ее доставили сотрудники иммиграционной службы США. Известно, что Сорокина оспаривает решение суда о депортации, поэтому ее принудительное возвращение в Германию отложено на неопределенный срок.

Адвокат Сорокиной Одри Томас (Audrey Thomas) заявил, что судья Сьюзан Иган (Susan Egan) приняла решение оставить аферистку под стражей, поскольку она представляет опасность для общества. По мнению юристов, посты в Instagram задержанной доказывают, что заключение не изменило ее жизненные принципы.

Так, например, на своей странице в соцсети мошенница назвала Нью-Йорк «беззаконным». Помимо этого, судья обратила внимание на то, что Сорокина часто дает интервью изданиям, в которых с гордостью рассказывает о своих махинациях. В качестве доказательства Иган представила заголовок статьи BBC: в нем аферистка заявила, что ее «преступления в некотором роде окупаются».

В мае 2019 года, спустя два года после ареста, суд США приговорил Анну Сорокину к 4-12 годам тюрьмы за хищение более 200 тысяч долларов посредством финансовых махинаций. Впоследствии она получила условно-досрочное освобождение по программе Merit Time менее чем через четыре года заключения.

Гражданка Германии переехала в Нью-Йорк в 2016 году и представлялась окружающим Анной Делви, называя себя наследницей богатой семьи. Аферистка подделывала чеки, что позволяло ей брать кредиты, бесплатно жить в дорогих отелях и скупать одежду люксовых марок.