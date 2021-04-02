Обвиненная в крупных кражах гражданка Германии Анна Сорокина (также известная как Анна Делви), родившаяся в семье российского дальнобойщика, раскрыла главную цель своих преступлений. Об этом сообщает The Telegraph.

По словам Сорокиной, прежде всего ей хочется «заработать как можно больше денег». Она рассказала, что впервые интерес к заработку у нее появился в девятилетнем возрасте, когда она увлеклась видеоигрой The Sims.

«Я создавала сима и давала ему как можно больше денег. Я считаю, что заставлять сима работать — пустая трата времени. Кроме того, я тратила по полчаса, чтобы наполнить банковские счета своих персонажей с помощью чит-кодов. Если задуматься, то это очень интересная игра», — поделилась она.

Помимо этого героиня материала намекнула, что собирается полететь в Лондон. «Осторожно! Я люблю англичан, и у меня много британцев среди друзей. Лондон немного похож на Нью-Йорк: там всегда можно чем-то заняться», — добавила Сорокина. Согласно материалу, Гражданка Германии планирует посетить известный люксовый отель Chiltern Firehouse, поскольку она знакома с его владельцем — Андре Балаза (Andre Balazs).

Ранее в апреле стало известно, что Анна Сорокина вышла из тюрьмы в США и снова угодила под стражу. Сотрудники иммиграционной службы США задержали мошенницу в Нью-Йорке для дальнейшей депортации в Германию в четверг, 25 марта. В настоящий момент аферистка находится в заключении в тюрьме округа Берген.

В мае 2019 года, после ареста в 2017-м, суд США приговорил Анну Сорокину к 4-12 годам тюрьмы за финансовые махинации и хищение более 200 тысяч долларов. При этом она получила условно-досрочное освобождение по программе Merit Time менее чем через четыре года заключения.

Гражданка Германии переехала в Нью-Йорк в 2016 году и представлялась окружающим Анной Делви. Она называла себя наследницей богатой семьи, начала тесно общаться с представителями высшего общества. Аферистка подделывала чеки, что позволяло ей брать кредиты, бесплатно жить в дорогих отелях и скупать одежду люксовых брендов.