Созданы будки для удаленной работы

Сингапурская компания Switch создала в городе-государстве будки для удаленной работы. Кабинки находятся в торговых центрах и предназначены для тех, кто хочет разграничить рабочее и домашнее пространства. Об этом сообщает «Би-би-си».

Компания установила в Сингапуре более 60 подобных помещений. Каждая кабинка представляет собой «новый тип рабочего пространства». Компактные объекты оборудованы небольшим столом, стулом, освещением, вентилятором, внутри также предусмотрен доступ в интернет. Чтобы воспользоваться помещением, желающим необходимо зарегистрироваться в специальном приложении. Час работы в таком офисе обойдется в три доллара (около 233 рублей). В кабинке необходимо находиться в маске.

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«Би-би-си» отмечает, что находящиеся в торговых центрах будки, пригодные для работы в течение нескольких часов, также имеют недостатки. Чтобы попасть в них до открытия магазинов, надо найти открытый вход в здание в жарких погодных условиях. Неудобства создают и сотрудники отделов, которые в течение рабочего дня включают музыку.

В компании отметили, что придумали кабинки, чтобы на психологическом уровне создать разделение между работой и домом. Эксперты посчитали, что пространства будут пользоваться спросом среди населения, так как в последнее время возросла потребность людей в частных и дешевых рабочих помещениях. Подобные объекты несколько лет назад появились в Японии, а в Сингапуре будут конкурировать с кофейнями, которые предоставляют посетителям бесплатный Wi-Fi. В будущем Switch планирует устанавливать кабинки и на улицах.

В ноябре прошлого года виртуальная торговая площадка AliExpress представила капсулу для самоизоляции в квартире. Она получила название «Алибокс» и предназначалась для комфортной работы. Кабины оборудовали диваном, столом и полками. Внутри также разместили проектор, подушку для сна на столе, массажер для шеи, увлажнитель воздуха и другое. «Алибоксы» можно было получить только в рамках акции компании.

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