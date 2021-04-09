В США заявили о нереальности российского МиГ-41

Маловероятно, что российский истребитель пятого поколения, над которым работают в конструкторском бюро (КБ) «МиГ» (находится в процессе слияния с «Сухим»), совершит первый полет к 2025 году, заявили в американском издании The National Interest.

«Реален ли российский секретный истребитель-невидимка МиГ-41?» — задаются вопросом в издании, сомневаясь, что данный самолет заменит МиГ-31 даже к концу текущего десятилетия.

Журнал пишет, что сообщения о начале работ «МиГ» над созданием истребителя пятого поколения стали появляться несколько лет назад. Издание отмечает, что, согласно планам КБ и сообщениям прессы, новый самолет будет малозаметным и способным развивать скорость, близкую к гиперзвуковой.

Материалы по теме Обратный отсчет Как США готовятся к репетиции масштабной войны с «агрессором» — Россией Быстрее звука От «Арматы» до Су-57: какое оружие получит Россия в 2020 году

«Российский аэрокосмический сектор может быть просто занят множеством других проектов, включая разработку [действующего российского истребителя пятого поколения] Су-57 и модернизацию стареющих бомбардировщиков», — пишет журнал.

В феврале военный эксперт Петр Бутовский на страницах американского журнала Aviation Week & Space Technology заявил, что Россия не способна самостоятельно создать перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата (ПАК ДП), известный как МиГ-41.

Таким образом эксперт прокомментировал январское заявление «Ростеха» о запуске процесса разработки истребителя-перехватчика нового поколения.

В декабре 2017 года председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, бывший главком Воздушно-космических сил (ВКС) России Виктор Бондарев сказал, что МиГ-41 сможет бороться с гиперзвуковыми ракетами и будет самой быстрой в мире машиной этого класса.