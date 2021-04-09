Еще один российский банк лишился лицензии

Центробанк России лишил лицензии на осуществление банковских операций московский Нефтепромбанк. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте регулятора.

Поводом для такого решения стала утрата собственного капитала, а также проведение операций, имеющих признаки вывода активов. В течение последнего года ЦБ неоднократно применял к банку, занимавшему 201-е место по величине активов в стране, различные меры воздействия. В том числе ему ограничивали право привлекать средства вкладчиков.

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Регулятор пообещал направить в правоохранительные органы информацию об операциях, которые имеют признаки уголовно наказуемых деяний. В банк назначена временная администрация, она будет действовать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Нефтепромбанк является участником системы страхования вкладов.

В последние недели ЦБ каждую пятницу отзывает лицензии у одной или нескольких кредитных организаций. 12 марта такое решение было принято в отношении ФорБанка, банка «Современные стандарты бизнеса» и банка «Альба Альянс» (о ликвидации попросили владельцы). Спустя неделю чистка коснулась ЮМК банка, 26 марта лицензии был лишен банк «Мегаполис», а 2 апреля — Геобанк и Майкопбанк.