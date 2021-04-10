«Аэрофлот» скрыл неудачную посадку самолета и был оштрафован

Авиакомпания скрыла неудачную посадку самолета в аэропорту Шереметьево и была оштрафована Росавиацией. Об этом пишет Regnum.

24 января 2021 года рейс российской авиакомпании «Аэрофлот» Уфа — Москва совершал посадку в столичном аэропорту Шереметьево. Выполняя маневр, пилоты потеряли контроль над управлением воздушным судном, находясь в опасной близости от земли — до падения оставалось около ста метров.

Отмечается, что в последний момент экипаж сумел потянуть штурвал на себя и совершить аварийный уход на второй круг. После этого лайнер благополучно приземлился в аэропорту.

В компании решили скрыть данные о возможной авиакатастрофе, однако из-за утечки информации об инциденте узнала Росавиация. В результате «Аэрофлот» был оштрафован на 20 тысяч рублей.

Среди возможных причин умалчивания произошедшего отмечается недостаточная подготовка летного экипажа и денежные взыскания за подобные прецеденты во время полета.

9 апреля в Санкт-Петербурге при посадке в аэропорту Пулково за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился самолет Як-40. Уточнялось, что пассажиров на борту не было, пострадавших в результате происшествия нет.