Страна в Европе заплатит туристам по 200 евро при одном условии

Власти Мальты планируют выплачивать туристам до 200 евро, чтобы возродить туристическую отрасль. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство туризма страны.

Глава ведомства Клейтон Бартоло уточнил, что посещающие Мальту иностранцы смогут получить деньги при одном условии — если пробудут там не менее трех дней. Для этого нужно забронировать номер непосредственно через местный отель. Так, гостям пятизвездочных гостиниц заплатят по 200 евро, четырехзвездочных — по 150 евро, а трехзвездочных — по 100 евро.

При этом размер выплаты увеличится на 10 процентов, если турист забронировал номер на острове Гозо, принадлежащем Мальтийскому архипелагу.

«Схема направлена ​​на то, чтобы отели Мальты оказались в очень конкурентоспособном положении по мере возобновления международного туризма», — объяснил Бартоло.

Власти рассчитывают, что страну посетят 35 тысяч туристов.

По данным Reuters, на Мальте самый высокий уровень вакцинации от коронавируса в Евросоюзе. Там резко сократилось количество новых случаев COVID-19, и правительство призывает ЕС ввести паспорта вакцинации для упрощения поездок.