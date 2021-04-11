Самолет российской авиакомпании запросил посадку из-за разгерметизации кабины

Самолет российской авиакомпании Azur Air вернулся в аэропорт Сочи из-за возможной разгерметизации кабины. Об этом агентству ТАСС сообщили в авиаузле.

Лайнер выполнял рейс в Санкт-Петербург. Вскоре после взлета экипаж сообщил о нештатной ситуации и запросил посадку.

На борту находились 190 пассажиров.

16 марта аналогичный инцидент произошел с воздушным судном, следовавшим из Новосибирска в Иркутск. Известно, что лайнер со 154 пассажирами и шестью членами экипажа вернулся в аэропорт вылета практически сразу после взлета. Пассажиры были отправлены в пункт назначения резервным бортом, рейс прибыл в соответствии с графиком. В результате случившегося пострадавших не было.