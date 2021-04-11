Россиянам раскрыли способ похудеть без отвисшей кожи

Чтобы похудеть без отвисшей кожи, нужно снижать вес постепенно. Такой способ раскрыла эндокринолог и диетолог Олеся Гурова в разговоре с телеканалом «Звезда».

По ее словам, важно учитывать возраст человека и степень эластичности кожи. «Физические нагрузки как-то могут на это косвенно влиять», — отметила Гурова.

При бариатрических операциях (хирургическое уменьшение массы тела — прим. «Ленты.ру»), по мнению врача, предотвратить появление отвисшей кожи практически невозможно. «Лишняя кожа должна куда-то деваться, и она не может резко сократиться, так как это слишком большая площадь поверхности», — объяснила она.

Ранее диетолог и терапевт Ольга Бурлакова раскрыла простой способ, как похудеть за две недели без жестких ограничений в еде. Она советует пить достаточно воды, есть фрукты и овощи, исключить из рациона дрожжевой хлеб и молочные продукты, а также уменьшить потребление животного белка, особенно мяса.