У бывшей модели Playboy украли самого большого кролика в мире

В английской деревне Стоултон, графство Вустершир, неизвестные украли у бывшей модели Playboy самого большого в мире кролика по кличке Дарий (Darius). Об этом сообщает Daily Mail.

Хозяйка украденного Дария и заводчица кроликов Аннет Эдвардс (Annette Edwards) сообщила, что питомец пропал на выходных 10-11 апреля. Она уже заявила о краже в полицию и назначила награду в тысячу фунтов стерлингов (106 тысяч рублей) для того, кто вернет кролика. Эдвардс отметила, что Дарий уже слишком стар для того, чтобы размножаться.

69-летняя заводчица кроликов в свое время вырастила больше ста животных. Она с 2008 года считается хозяйкой самых больших кроликов в мире: четыре ее питомца были официально зарегистрированы представителями Книги рекордов Гиннесса. Последним был Дарий, длина которого составляет 1,29 метра от носа до кончика хвоста. Кролик весит больше 22 килограммов.

В свое время Эдвардс потратила около десяти тысяч фунтов на внешность Джессики Рэббит — роковой красавицы из фильма «Кто подставил кролика Роджера?». После операций она стала старейшей моделью Playboy из когда-либо появлявшихся на третьей странице журнала.

Дарий — кролик породы «континентальный гигант». Это одна из старейших пород кроликов в мире, впервые она упоминается в середине XVI века. Продолжительность жизни особей — от четырех до пяти лет. Зоологи отмечают их дружелюбный характер, напоминающий собачий: животных можно дрессировать и обучать различным играм. Однако гигантов разводят не только в качестве питомцев, но и ради меха и мяса.