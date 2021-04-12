Раскрыта загадка появления воды на Земле и Марсе

Международная группа ученых опубликовала научную работу, в которой раскрывается загадка возникновения воды на молодых планетах, включая Землю и Марс. Результаты исследования, способного облегчить поиски миров, где могла появиться жизнь, опубликована в журнале Astronomy & Astrophysics.

Специалисты объединили данные, полученные инфракрасным космическим телескопом Herschel, который был запущен в 2009 году и эксплуатировался до 2013 года. На аппарате находился прибор HIFI, который позволял проследить за молекулами воды в межзвездном космическом пространстве.

Согласно выводам ученых, большая часть воды образуется в виде льда на крошечных частицах пыли в холодных и разреженных межзвездных облаках. Когда облако коллапсирует с образованием звезды и протопланетного диска, вода в значительной степени сохраняется в частицах размером с гальку, которые становятся материалом для формирования планет. В целом во многих планетных системах оказывается достаточно воды, чтобы заполнить несколько тысяч океанов.

Горячий водяной пар, который хорошо виден и в большом количестве образуется возле формирующихся звезд, теряется из-за излучения, однако холодный пар остается в системе, конденсируется на частицах пород и растет слой за слоем, образуя крупные ледяные тела.