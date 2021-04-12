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Историки ответили на заявление об украинском происхождении богатырей

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«Богатыри»
«Богатыри»
Изображение: В. М. Васнецов

Профессор кафедры истории России до XIX века исторического факультета МГУ, доктор исторических наук Антон Горский и доцент исторического факультета МГУ, доктор исторических наук Федор Гайда ответили на заявление об украинском происхождении трех богатырей. Их слова передает РБК.

По мнению Горского, «приурочивать» былинных персонажей к современным реалиям довольно нелепо. Он отметил, что в описываемые в фольклоре времена не существовало ни России, ни Украины. При этом все герои были из разных городов, которые расположены на территориях, принадлежащих на данный момент обеим странам. Принадлежность богатырей к одной из национальностей — деление более позднего времени, отметил он.

Гайда добавил, что основные сведения о богатырях содержатся в древнерусских былинах, которые сохранились в Заонежском крае, на территории современной Карелии. При этом украинское устное народное творчество описывает гораздо более позднее время — XVI–XVIII века. «Местные люди, вероятно, будучи в гуще исторических событий, не запомнили более раннего времени», — сделал вывод историк.

Заявление украинских историков и филологов о том, что известные русские богатыри Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович имели с украинские корни и имели реальных исторических прототипов, появилась ранее на телеканале «24ТВ». Отмечалось, что Россия якобы «похитила» этих трех персонажей.

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