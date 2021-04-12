В центре Москвы лаборант юридической академии избил майора Вооруженных сил

Лаборант Московской государственной юридической академии (МГЮА) избил майора Вооруженных сил России в центре Москвы, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом в понедельник, 12 апреля, источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.

По словам источника, от майора поступило заявление, что вечером в субботу, 10 апреля, на Большой Садовой улице к нему подошел мужчина и внезапно несколько раз ударил по голове, сломав ему нос и причинив сотрясение мозга. Подозреваемый — лаборант МГЮА — был задержан на следующий день.

Лаборант признался в нападении, его отпустили под подписку о невыезде. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 116 («Побои») УК РФ.

28 февраля сообщалось, что Читинский гарнизонный военный суд признал виновным командира учебного танкового взвода Ильдара Сагдиева в том, что он избил призывника во время занятия по основам стрельбы в районе закрытого города Горный в Забайкальском крае.