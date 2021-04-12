«Миссис мира» отказалась от короны после ареста и избиения преемницы

Обладательница титулов «Миссис мира 2020» и «Миссис Шри-Ланка 2019» Каролина Джурие отказалась от короны после ареста и избиения преемницы. Об этом сообщает издание The People.

В четверг, 8 апреля, Джурие и ее знакомую Чула Манамендра арестовали за нападение на победительницу конкурса красоты «Миссис Шри-Ланка 2020» Пушпику Де Силву. Вскоре обе женщины вышли под залог, а на следующий день Джурие опубликовала видеозаявление.

В нем королева красоты заверила, что ее единственным намерением была борьба с несправедливостью. «Правила и нормы одинаковы для всех, — сказала она. — Они придуманы не для того, чтобы искать в них лазейки и добиваться своей победы любой ценой». Джурие также намекнула, что после расставания с мужем Де Силве следовало найти другой конкурс.

В конце видео она снимает с головы корону «Миссис мира» со словами: «Теперь я готова передать корону. Ведь все, что женщине нужно — это один справедливый шанс».

Как сообщалось ранее, 4 апреля во время финала конкурса красоты «Миссис Шри-Ланка» Джурие заявила, что его победительница разведена и потому не имеет права участвовать в состязании. После этого она сорвала корону с Де Силва и отдала ее другой девушке. В результате Де Силва попала в больницу с травмой головы. Организаторы конкурса утверждают, что обвинения Джурие безосновательны. По их словам, хотя новая обладательница титула «Миссис Шри-Ланка» рассталась с мужем, официально их брак не расторгнут, поэтому правила не нарушены. Они принесли извинения Де Силва и вернули корону.

28-летняя Каролина Джурие (Caroline Jurie) победила в конкурсе «Миссис Шри-Ланка 2019», затем представляла страну на конкурсе «Миссис мира 2020» и также одержала победу. 31-летняя Пушпика Де Силва (Pushpika de Silva) в 2011 году стала обладательницей титула «Мисс мира Шри-Ланка».