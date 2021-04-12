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Офицер вымогал у солдата деньги за обещание обследовать его на коронавирус

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Фото: Сергей Шахиджанян / «Коммерсантъ»

Во Владимирской области майор медицинской службы вымогал деньги у солдата с подозрением на коронавирусную инфекцию за обещание отправить его на обследование. Суд оштрафовал офицера Алексея Малтина на 1 миллион рублей. Об этом в понедельник, 12 апреля, сообщает «Коммерсантъ».

По данным следствия, в ноябре прошлого года у рядового обнаружили симптомы острого респираторного заболевания. В связи с этим больной попросил Малтина направить его на обследование, после чего офицер написал на бумажке необходимую для этого сумму.

Родственники солдата перевели мужчине 50 тысяч рублей, однако он потребовал еще 40 тысяч. Вскоре выяснилось, что военный не договорился о его отправке в медицинское учреждение. Затем заболевший сообщил в полицию о случившемся, сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.

Уточняется, что обвиняемый планировал использовать деньги для ставок на тотализаторе. В ходе судебного заседания он признал вину.

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