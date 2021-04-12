В отношении полковника МВД прекратили дело о пропаже из сейфа миллионов рублей

Тверской суд Москвы прекратил уголовное дело в отношении бывшего начальника ОМВД Тверского района Москвы, полковника Евгения Сойнова. Об этом в понедельник, 12 апреля, в своем Telegram-канале сообщает «Московский Комсомолец».

По данным издания, Сойнова подозревали по статье 293 («Халатность») УК РФ. Основанием для уголовного дела стала пропажа из рабочего сейфа полковника почти девяти миллионов рублей в разной валюте. Эти средства были изъяты у подозреваемого в теневом обналичивании денежных средств и помещены в сейф на временное хранение.

Однако позже подозрения с мужчины были сняты. Но когда пришло время вернуть деньги, выяснилось, что они пропали. Тогда полковника Сойнова заподозрили по статье 293 УК РФ, но срок давности по этому делу истек и уголовное дело в отношении бывшего начальника ОМВД Тверского района Москвы было прекращено.

25 марта сообщалось, что в Москве по подозрению в совершении кражи в особо крупном размере был задержан начальник следственного отдела ОМВД России по Ярославскому району столицы. По версии следствия, не позднее февраля 2021 года подполковник полиции похитил более 25 миллионов рублей, которые были изъяты в рамках уголовного дела и хранились в его сейфе.