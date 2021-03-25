Следователя московской полиции заподозрили в краже 25 миллионов рублей

В Москве по подозрению в совершении кражи в особо крупном размере задержан начальник следственного отдела ОМВД России по Ярославскому району столицы, возбуждено уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

По версии следствия, не позднее февраля 2021 года подполковник полиции похитил более 25 миллионов рублей, которые были изъяты в рамках уголовного дела и хранились в его сейфе. В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия. Устанавливаются возможные сообщники подозреваемого, расследование продолжается.

Ранее в Златоусте суд приговорил к условному лишению свободы бывших полицейских и сотрудника СИЗО за фальсификацию доказательств по уголовным делам: они принуждали арестованных давать показания против себя и признавать вину за чужие преступления. В качестве оплаты арестованных подкармливали, давали им сигареты и зарядные устройства для мобильных телефонов.