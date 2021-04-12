Россиянина отдали под суд за призывы взорвать телецентр «Останкино»

Житель Псковской области предстанет перед судом за призывы свергнуть власть и взорвать телецентр «Останкино». Об этом в понедельник, 12 апреля, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

По данным агентства, в январе мужчина опубликовал для своих подписчиков в социальной сети TikTok видео с призывами к беспорядкам и борьбе с нынешней государственной властью. Он также агитировал убивать сотрудников силовых структур, призывал к экстремизму.

Уточняется, что правоохранительные органы задержали преступника в конце января на митинге в городе Пскове. В ходе обысков в его жилище нашли незарегистрированное огнестрельное оружие, а также патроны для него.

Уголовное дело в отношении обвиняемого направят в суд.

В марте правоохранители задержали в аэропорту Шереметьево мужчину, угрожавшего взрывом из-за просьбы надеть маску. В ночь на 31 марта пассажиров пересадили на другой самолет, а их багаж отправили на дополнительную проверку из-за угроз хулигана.