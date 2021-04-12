Раскрыты подробности переговоров России и Германии о поставках «Спутника V»

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев раскрыл подробности переговоров между Россией и Германией о поставках вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, процесс закупки Германией российского препарата находится в продвинутой стадии. Дмитриев добавил, что несколько дней назад между сторонами состоялась видеоконференция , где обсуждалась поставки в период с июля по сентябрь. «Германия сказала, что не хочет ждать, пока Еврокомиссия примет решение по "Спутнику V"», — сказал он.

Ранее стало известно, что, по данным опроса института исследования общественного мнения Yougov, больше половины жителей Германии согласились привиться российской вакциной «Спутник V» в случае, если ее одобрит Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

8 апреля сообщалось, что правительство Германии начало переговоры с РФПИ о закупке вакцины «Спутник V». Речь идет о предварительном соглашении о покупке вакцины.