Telegram собрался найти деньги на бирже

Мессенджер Telegram в ближайшие два года собирается провести первичное размещение акций на бирже (IPO), в настоящее время ведется поиск региона. Об этом со ссылкой на несколько источников сообщают «Ведомости».

По словам одного из них, пока владельцы Telegram больше настроены на формат IPO. Но другой уточняет, что варианты прямого листинга как самого быстрого и простого способа найти деньги или выхода на биржу через SPAC-компанию (специальная техническая компания, которая позднее сливается с основной) тоже не исключены.

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Управляющий партнер консалтинговой компании VDI Group Петр Похвалин заметил, что размещению в Нью-Йорке мешает негативный опыт с попыткой запуска блокчейн-платформы TON, которую фактически сорвала Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). Это обстоятельство говорит в пользу выбора азиатской биржи.

Консультанты компании предлагают привязать оценку стоимости компании к числу активных пользователей. Предполагается, что к моменту выхода на биржу у мессенджера их будет от 800 миллионов до миллиарда. При нынешней динамике и оценке на уровне 50 долларов за пользователя Telegram могут оценить в 30-50 миллиардов долларов.

В свободное обращение могут выпустить 10-25 процентов акций, но не больше. По словам собеседника издания, главе компании Павлу Дурову важно сохранить контроль над платформой и максимум, на что он готов, это предложить блокпакет.

В конце марта Telegram разместил пятилетние облигации более чем на миллиард долларов. При этом покупателям компания гарантировала льготные условия участия в IPO — если размещение состоится до марта 2024 года, то облигации можно будет конвертировать в акции со скидкой в 10 процентов.