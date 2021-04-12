В Турции рассказали о планах взять под контроль ситуацию с коронавирусом

Мэр турецкого города Бодрума Ахмет Арас рассказал о планах властей взять под контроль ситуацию с коронавирусом в стране. Его слова передает РИА Новости.

По словам Араса, турецкие власти планируют взять ситуацию под контроль до середины мая, когда в стране начнется туристический сезон. Он указал на то, что скоро начнется месяц Рамадан, в течение которого будут действовать определенные ограничения. Помимо этого, в стране разрабатывают собственную вакцину, а также прививают жителей зарубежными препаратами.

Также с самого начала пандемии туристические объекты в Турции сертифицируют. Этот процесс проходит при содействии Министерства культуры и туризма. «Мы следовали этой системе в прошлом году и собираемся продолжить и в этом, дополнив и улучшив ее», — подчеркнул мэр Бодрума.

Кроме того, принимаются и другие меры. Так, многие гостиницы отказались от системы самообслуживания в ресторане, расстояние между столиками, а также шезлонгами, увеличили. Работники регулярно сдают тесты на коронавирус, а 2,5 миллиона сотрудников в ближайшее время будут вакцинированы.

В последнее время в Турции наблюдается новая вспышка заболеваемости COVID-19. За всю пандемию в стране зафиксировали 3,8 миллиона случаев заболевания, из них 50,6 тысяч — за последние сутки.