Фото тучной модели OnlyFans в топе без нижнего белья взволновали фанатов

Новые откровенные фотографии тучной модели, популярной в соцсетях OnlyFans и Instagram, взволновали ее поклонников. На публикации и реакцию пользователей сети обратили внимание в Daily Star.

23-летняя Лорен (Lauren) из США, на которую в Instagram подписаны 3,3 миллиона пользователей, разместила серию снимков в своем аккаунте. На кадрах девушка позирует в белых облегающих брюках и коротком вязаном топе с глубоким декольте. При этом видно, что под одеждой у блогерши нет нижнего белья.

Каждая из четырех публикаций серии набрала десятки тысяч лайков. В комментариях фанаты оценили внешний вид Лорен. «Неожиданные фото! Слишком горячая», «Ты очень красивая. Соцсети становятся все инклюзивнее благодаря таким, как ты», «Благодаря тебе я начинаю любить свое тело», «Вот так и должны выглядеть модели!» — писали они.

В сентябре 2020 года пользователи сети резко высказались в адрес австралийской плюс-сайз-модели после того, как она поделилась откровенным фото. По словам девушки, хейтеры крайне негативно реагировали на ее откровенные снимки и писали, что желают ей заболеть раком, а также посылали угрозы расправы. Кроме того, ее окрестили «жирной коровой», заявляя, что она слишком толстая и что ее живот отвратителен.