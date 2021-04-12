Найден способ борьбы со смертоносными опухолями

Ученые из Лондонского университета королевы Марии нашли новый способ лишить раковые клетки опухоли мозга энергии, чтобы предотвратить их дальнейший рост. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Исследователи проанализировали действие природного соединения гексафосфата инозита (IP6), которое присутствует почти во всех животных и растениях. Оказалось, что оно способно подавлять развития медуллобластомы — самой распространенной опухоли головного мозга у детей, которая характеризуется высокой смертоносностью. Существует несколько подгрупп опухоли (WNT, SHH, G3 и G4), при этом G4 является наименее изученной.

Ученые продемонстрировали, что в клетках опухоли G4 наблюдаются высокие уровни белка BMI1, который поддерживает рост опухоли. Также присутствует белок CHD7, играющий роль в развитии данной подгруппы. Однако активность BMI1 можно подавить, обработав клетки опухоли IP6. Если сочетать IP6 с цисплатином (химиотерапевтическим препаратом), то такая терапия будет убивать опухолевые клетки более эффективно.