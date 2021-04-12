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iPhone с редчайшим дефектом продали за 208 тысяч рублей

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Изображение: 9to5mac.com

iPhone 11 Pro с редчайшим дефектом — смещенным логотипом Apple на задней крышке — продали за 2,7 тысячи долларов (208,8 тысячи рублей). Об этом сообщает Twitter-аккаунт Internal Archive.

Пользователь регулярно делится фотографиями прототипов техники Apple. Он выложил снимки телефона с дефектом и заявил, что подобный брак встречается один раз на 100 миллионов устройств или, возможно, даже реже. На кадрах видно, что логотип с яблоком немного смещен в сторону и повернут по диагонали.

Согласно сведениям интернет-пользователя, гаджет продали примерно в три раза дороже, чем сейчас стоит эта модель. Авторы издания 9to5mac, посвященного новостям о технике Apple, отмечают, что удивителен не столько факт брака, сколько то, что телефон попал в продажу. По их сведениям, бракованную продукцию должны уничтожать на этапе производства.

Ранее пользовательница TikTok рассказала, как случайно купила iPhone за один доллар. Она приобрела невостребованную посылку, и в ней оказался телефон. Девушка утверждает, что часто ходит на специальные встречи в Лас-Вегасе, где продаются потерянные отправления.

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