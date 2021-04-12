На Кавказе поймали удерживавшего 11 человек в магазине мужчину

На Кавказе задержали мужчину, удерживавшего 11 человек в магазине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию Владикавказа.

По данным «Кавказ.Реалии», нарушитель ворвался в магазин, находящийся в районе центрального базара североосетинской столицы. Он угрожал взорвать десять килограммов тротила.

Вокруг места происшествия было выставлено оцепление из правоохранителей, сотрудников МЧС и скорой помощи. Подчеркивается, что людей экстренно эвакуировали из соседних торговых точек.

По информации издания, никто не пострадал.