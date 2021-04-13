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В Африке обнаружили штамм коронавируса с 34 мутациями

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Фото: Tami Chappell / Reuters

Команда ученых, работающих в Африке, обнаружила у путешественников в аэропорту Анголы новый штамм коронавируса с 34 мутациями — это больше, чем у всех известных штаммов. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что новый вариант коронавируса выявили в середине февраля у туристов, прибывших из Танзании. «Геномы вирусов, обнаруженных у них, были практически идентичны и представляли собой крайне измененную последовательность наследственной линии А», — сообщили специалисты.

Новый штамм коронавирусной инфекции получил временное название A.VOI.V2. По мнению ученых, все эти мутации могут повысить сопротивляемость вируса к антителам и увеличить его заразность.

Если человек рискует подхватить ангольский штамм, ему все равно стоит сделать прививку от COVID-19, отметил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. «Если эффективность вакцины была условно 92 процента, она в зависимости от количества мутаций начнет уменьшаться. Это не значит, что она будет равна нулю. Она будет равна 86, 85 процентам и так далее», — пояснил он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявили почти 200 мутаций коронавируса при въезде граждан в страну. «Выявлено 193 мутировавших варианта», — сказала она, отметив, что в 49 случаях мутации не уточнены, они требуют дополнительного изучения.

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