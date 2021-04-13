Мужчина отказался от алкоголя и показал кардинальные изменения во внешности

Пользователь Reddit под ником Rjm1230 показал кардинальные изменения во внешности, которые произошли с ним после отказа от алкоголя.

«Бросил пить год назад. Я никогда не думал, что смогу выложить этот пост. Но вот он! Жизнь не прекрасна, но, черт возьми, намного лучше!» — написал мужчина.

Под сообщением Rjm1230 опубликовал фотографии с разницей в один год, на которых видно, как изменилось его лицо за прошедший период. На втором снимке заметно, что автор поста сильно похудел, а цвет его лица стал более здоровым. К тому же мужчина начал следить за своим внешним видом: сделал более современную прическу и стрижку бороды.

Пост набрал более 100 тысяч положительных оценок всего за сутки, а комментаторы похвалили его автора за силу воли и за новый образ.

Ранее кардинальные изменения фигуры показала звезда британского шоу талантов The X Factor Люси Спрагган (Lucy Spraggan). Женщина потеряла около 22 килограммов веса после того, как отказалась от алкоголя и начала активно заниматься фитнесом.