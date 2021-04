Известный комик кардинально изменил внешность и поразил фанатов

Кадр: I Can See Your Voice / BBC

Известный британский стендап-комик Джимми Карр (Jimmy Carr) поразил фанатов своим кардинальным преображением. Юморист принял участие в новом шоу талантов I Can See Your Voice («Я вижу твой голос»), где предстал перед зрителями с заметно измененной внешностью. О трансформации звезды сообщает The Mirror.

Ранее Карр публично признался, что сделал несколько косметических процедур. Он иронично сообщил об уколах ботокса для лица, установке виниров (микропротезов) на зубы и пересадке волос.

Хотя Карр был не основным гостем передачи, своим обновленным видом он привлек внимание многих людей. Вскоре после выхода шоу в эфир пользователи начали делиться впечатлениями о внешности 48-летнего комика.

«Если фраза "волосы Джимми Карра" не будет в тренде через час, то вся эта франшиза провалена», — пошутил один из юзеров Twitter. «Что с Джимми Карром? Теперь он не выиграет даже собственный конкурс двойников», — поразился другой. Третий констатировал, что обновленное лицо Джимми Карра отвлекает от происходящего на самом шоу.