Звезда сериала «Метод Фрейда» впервые рассказала о смерти младшего сына

Звезда сериала «Метод Фрейда», российская актриса Наталия Антонова впервые рассказала о смерти младшего сына. Артистка поделилась воспоминаниями в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1». Запись выпуска доступна на YouTube.

По словам Антоновой, мальчик появился на свет раньше положенного срока осенью 2018 года. Почти сразу новорожденный попал в отделение детской реанимации. Врачи боролись за жизнь ребенка на протяжении двух месяцев, было проведено две операции, однако трагедии избежать не удалось. Сын актрисы скончался.

«Мне медики сразу говорили, что его шансы выжить 50 на 50», — сказала Антонова, вспоминая об утрате.

47-летняя Антонова поблагодарила медиков, боровшихся за жизнь ребенка. Она отметила, что новорожденный сын должен был перейти в педиатрическое отделение, но вскоре врачи подтвердили остановку сердца.