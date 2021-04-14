Диетолог рассказала о вреде отказа от мяса

Полный отказ от мяса может быть вреден для здоровья. В первую очередь потому, что в мясных продуктах содержится коллаген и витамины группы B. Об этом телеканалу «Звезда» рассказала врач-диетолог, терапевт Анна Белоусова.

По ее словам, благодаря коллагену сохраняется молодость и упругость кожи. Этот белок содержится в больших количествах в баранине и говядине, чуть меньше его в птице, свинине и рыбе. Совсем мало — в молочных продуктах и яйцах. «Если мы отказываемся от мяса, будет быстрее стареть кожа. В таком случае можно будет "умазаться" любыми кремами — и ничего не поможет. Кроме того, для организма важны не только растительные, но еще и животные жиры», — сказала она.

Белоусова отметила, что витамины группы В регулируют многие обменные процессы в организме. Например, витамин В12 помогает поддерживать здоровый уровень красных клеток крови и эритроцитов. «Его невозможно получить ниоткуда, кроме как из животных продуктов или в аптеке "за деньги"», — пояснила медик.

Она указала, что вегетарианский рацион может быть здоровым и питательным в странах с обилием фруктов вроде Индии. В Москве, Петербурге и других мегаполисах отказаться от мяса и питаться правильно будет сложнее.

Ранее врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова говорила, что у некоторых ее пациенток после отказа от мяса появились морщины. Врач уточнила, что избежать этого можно благодаря сбалансированному рациону и соблюдению суточных ритмов.