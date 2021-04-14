Елизавета II оценила отсутствие Меган Маркл на похоронах принца Филиппа

Королева Великобритании Елизавета II отнеслась с пониманием к тому, что герцогиня Сассекская Меган Маркл не сможет приехать на похороны принца Филиппа. Об этом сообщает издание People со ссылкой на калифорнийский источник, близкий к Маркл.

Герцогиня Сассекская ожидает второго ребенка, и ее врач посоветовал ей не путешествовать на шестом месяце беременности и остаться в Калифорнии. Ее муж, принц Гарри, приехал в Великобританию еще 11 апреля. Источник утверждает, что Маркл выразила свои соболезнования королеве, на что та сказала, что она понимает, почему герцогиня не сможет приехать на похороны. Полет через Атлантику и обратно может быть опасен для здоровья герцогини.

«Было очевидно, что Гарри вернется в Англию после смерти своего деда», — передает источник. Он добавил, что Меган и Гарри «поддерживали контакт с королевой» после смерти ее мужа.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл пропустит похороны, чтобы не «оказаться в центре внимания». Друзья Меган Маркл утверждали, что решение остаться в Калифорнии далось ей непросто, так как герцогиня была в очень хороших отношениях с принцем Филиппом.

Церемония похорон принца Филиппа состоится 17 апреля в часовне Святого Георгия при королевском Виндзорском замке под Лондоном. Похороны начнутся в 17:00 по московскому времени и будут транслироваться по британскому телевидению. Принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет, не дожив два месяца до столетия.