Президент России Владимир Путин предрек круглогодичное движение по Северному морскому пути. Об этом он заявил во время заседания попечительского совета Русского географического общества, передает «Интерфакс».

По словам российского лидера, это может произойти «в самое ближайшее время, в ближайшие годы».

Ранее директор Главной геофизической обсерватории Владимир Катцов рассказал, что в России ускорились климатические изменения, которые могут привести к разрушению многолетней мерзлоты, сокращению морского льда в Арктике и исчезновению льда на Северном морском пути.

По данным Bloomberg, для России открываются новые возможности с изменением климата. Так, по мере таяния ледников расширится период навигации на Северном морском пути, что может принести дополнительный доход.