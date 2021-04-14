Из монастыря опального отца Сергия начали выселение всех жителей

Судебные приставы начали выселение всех жителей Среднеуральского женского монастыря, духовником которого являлся бывший схимонах Сергий (Николай Романов). Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Свердловской области.

Там сообщили, что в ведомство поступил исполнительный документ, выданный Верхнепышминским городским судом, о запрете нахождения и проживания граждан на территории монастыря из-за нарушений градостроительного законодательства, санитарно-эпидемиологического законодательства и пожарной безопасности.

По данному факту возбуждено исполнительное производство, сотрудники ФССП выехали в монастырь для осуществления исполнительных действий по решению суда. «Органы государственной власти оказывают необходимую помощь в размещении лиц по другому адресу, также предоставлен транспорт для переезда», — сообщили в пресс-службе.

В марте из Среднеуральского женского монастыря из-за отсутствия регистрации вывезли 20 монахинь и насельников. В ходе проверки документов выяснилось, что у многих насельников монастыря нет регистрации.

Бывший схимонах был задержан в ночь на 29 декабря 2020 года. Монастырь взяли штурмом, территорию вокруг храма на время оцепили. Причиной задержания стал размещенный в YouTube ролик, в котором Сергий призывает своих сторонников «умереть за Россию». Он также выступал с публичным отрицанием коронавируса и проклинал желающих закрыть храмы на период пандемии. Ему предъявлено обвинение по статьям 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»), 330 («Самоуправство») и 110.1 («Склонение к самоубийству») УК РФ.