Мир
 
Последние новости
МИД рассказал о подготовке встречи Путина и Байдена
Украина оценила звонок Байдена Путину
Появились кадры задержания предполагаемого убийцы вора в законе Альберта Рыжего
Россиянам объяснили разницу между антителами M и G к коронавирусу
Россияне массово захотели заменить своих начальников
Россиянам раскрыли способ вернуть деньги за отмененные рейсы в Турцию и Танзанию
Украинец четыре раза переболел COVID-19
Женщина потребовала арестовать принца Гарри за нарушенную клятву жениться на ней
В центре Москвы автобус с пассажирами врезался в фонарный столб 
Новости партнеров
Прослушать новость

В Турции отреагировали на решение Росссии ограничить авиасообщение

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Globallookpress.com

Турция не видит политической подоплеки в решении России ограничить число авиарейсов в республику. Так на ограничение авиасообщения отреагировал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает телеканал NTV.

Министр подчеркнул, что турецкие власти уже работают над возобновлением авиасообщения с Россией. «Я не вижу никакой политической подоплеки в этом решении», — подчеркнул Чавушоглу.

В понедельник, 12 апреля, Россия приняла решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. По словам заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, регулярное авиасообщение между странами с обеих сторон будет ограничено двумя рейсами в неделю. Сохранится по одному рейсу из Москвы в Стамбул и из Стамбула в Москву.

Решение было принято из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Турции. Ранее турецкие власти в целях борьбы с коронавирусной инфекцией увеличили комендантский час и запретили междугородние поездки. Министр здравоохранения Турции Фахретттин Коджа заявил, что страна переживает самый сложный этап за все время пандемии коронавируса.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
SON DAKİKA HABERİ... Bakan Çavuşoğlu: Mısır ile yeni dönem başlıyor
Эрдоган увеличил комендантский час и запретил междугородние поездки в Турции
Правительство объявило об ограничении авиасообщения с Турцией
В Турции заявили о самом сложном периоде с начала пандемии