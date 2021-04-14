В Турции отреагировали на решение Росссии ограничить авиасообщение

Турция не видит политической подоплеки в решении России ограничить число авиарейсов в республику. Так на ограничение авиасообщения отреагировал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает телеканал NTV.

Министр подчеркнул, что турецкие власти уже работают над возобновлением авиасообщения с Россией. «Я не вижу никакой политической подоплеки в этом решении», — подчеркнул Чавушоглу.

В понедельник, 12 апреля, Россия приняла решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. По словам заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, регулярное авиасообщение между странами с обеих сторон будет ограничено двумя рейсами в неделю. Сохранится по одному рейсу из Москвы в Стамбул и из Стамбула в Москву.

Решение было принято из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Турции. Ранее турецкие власти в целях борьбы с коронавирусной инфекцией увеличили комендантский час и запретили междугородние поездки. Министр здравоохранения Турции Фахретттин Коджа заявил, что страна переживает самый сложный этап за все время пандемии коронавируса.