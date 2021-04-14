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Врач назвала лучший вариант летнего отдыха для пенсионеров в пандемию

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Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Лучшим вариантом летнего отдыха для российских пенсионеров в период пандемии коронавируса будет поездка за город. Об этом телеканалу «Москва 24» сообщила главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева.

«В пригороде, на даче меньше риск инфицирования, при этом сохраняется возможность движения, активной жизни», — объяснила она.

Врач также назвала вакцинацию мерой, которая поможет пожилым людям спокойно провести лето и не ограничивать себя в общении. Например, после прививки можно будет поехать на море. «Ни в коем случае даже речи не может быть о каких-то поездках у невакцинированных, иначе это большой риск», — подчеркнула Ткачева.

Ранее россияне рассказали, как планируют провести майские выходные. Почти 40 процентов опрошенных сервисом «Туту.ру» сказали, что поедут на дачу. Каждый третий признался, что останется дома. Еще 11 процентов будут работать. Семь процентов отправятся в путешествие по России, пять процентов — за границу.

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