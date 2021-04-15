Женщина решила одеть будущую падчерицу в утягивающее белье из-за лишнего веса

Невеста попросила будущую девятилетнюю падчерицу надеть на свадьбу утягивающее белье из-за лишнего веса. На размещенный в Facebook пост обратили внимание журналисты Mirror.

Согласно материалу, женщина, имя которой не указывается, разместила в соцсетях публикацию с вопросом, можно ли ребенку носить корректирующее белье. По словам героини материала, ей нужно найти одежду дочери будущего мужа для свадебного торжества. «Она очень крупная девочка. Я не могу найти ей платье подходящего размера. Я нашла один симпатичный наряд, но он ей немного мал. Как думаете, можно ли ей надеть утягивающее белье, чтобы сгладить жировые складки?» — спросила будущая мачеха.

Пользователи сети принялись критиковать невесту в комментариях. «Это ненормально, ты с ума сошла? Как можно заставить ребенка носить такое?», «Я даже не представляю последствий, которые могут угрожать ребенку из-за этого», «Мне хочется плакать», — высказывались юзеры.

Ранее в апреле женщина пришла на свадьбу в платье как у невесты и разозлила пользователей сети. На опубликованном снимке запечатлены гости церемонии бракосочетания. Женщина слева одета в белое кружевное платье длины макси с короткими рукавами. «Эта женщина слева — не невеста», — гласит описание фотографии.