Напугавшее поляков загадочное существо с куста сирени оказалось круассаном

В Кракове, Польша, жители дома вызвали службу спасения животных, испугавшись «загадочного существа» на кусте сирени перед окнами. Прибывшие на место представители Краковского общества защиты животных обнаружили, что поляков напугал круассан, сообщается в посте организации на Facebook.

В сообщении, опубликованном в среду, 14 апреля, говорится, что в службу позвонила встревоженная женщина. Она заявила, что перед домом на кусте сирени уже два дня сидит некое коричневое существо. По ее словам, жители дома перестали открывать окна из опасения, что тварь заберется к ним в дома.

Оператор поинтересовался у звонившей, не хищная ли это птица. Она опровергла это предположение и заявила, что, вероятно, это «лагун». Сотрудник службы защиты животных переспросил, не имеет ли она в виду игуану, и получил положительный ответ. В посте он отметил, что рептилия вряд ли бы выжила весной на улице из-за отрицательных ночных температур, однако решился поехать и проверить, что за существо держит в страхе весь дом.

Когда два инспектора прибыли на место, они обнаружили, что поляков напугал обычный круассан, который, вероятно, кто-то выбросил в окно на корм птицам. Ситуация их очень рассмешила, однако они призвали граждан сохранять бдительность и всегда сообщать об опасных созданиях или животных в беде.

Ранее стало известно, что шотландский фермер обнаружил в коровнике плюшевого тигра, принял его за живого и вызвал полицию. Он боялся, что хищник съест всех его коров до того, как его застрелят.