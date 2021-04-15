Пассажир самого длительного в мире рейса удивился одной особенности на борту

Пассажир самого длительного в мире коммерческого рейса обнаружил, что на борту было больше членов экипажа, чем путешественников. Об этом пишет Simple Flying.

12 апреля путешественник Стив Джордано (Steve Giordano) поделился в своем аккаунте в социальных сетях удивившей его особенностью — на рейсе из Сингапура в Нью-Йорк мужчина был одним из 11 пассажиров, в то время как членов экипажа на борту было 13.

Как уточнили журналисты, авиакомпания Singapore Airlines известна во всем мире тем, что выполняет самый длительный беспосадочный рейс из Азии в Северную Америку. Из-за пандемии коронавируса и сокращения международных авиасообщений спрос на эту услугу невелик, поэтому число бортпроводников нередко превышает число пассажиров самолета.

Несмотря на прогнозируемое низкое количество пассажиров, с конца ноября прошлого года авиакомпания возобновила полеты по данному направлению. По словам Singapore Airlines, спрос на грузовые перевозки может восстановить интерес к этому рейсу.

Ранее в апреле журналистка пожаловалась на авиакомпанию из-за смутившей ее просьбы перед рейсом. По ее словам, помимо ручной клади, всех пассажиров попросили взвеситься самим. Данная информация якобы необходима для расчетов балансировки и потребности в топливе для каждого рейса перед взлетом.