Названы несовместимые с авиаперелетами операции пассажиров

Хирург-онколог Карасев назвал несколько несовместимых с авиаперелетами операций пассажиров. Этой информацией он поделился с «Росбалт».

По словам доктора, людям, которые перенесли операции по трансплантации костного мозга, стоит воздержаться от полетов на период от двух месяцев до полугода. В противном случае, пассажиры могут в полете подхватить инфекцию, так как их организм находится в иммуносупрессорном состоянии.

Также Карасев напомнил, что опасно летать при тромбоцитопении, после операции по удалению лимфоузлов или операции по поводу рака молочной железы.

Кроме того, хирург не рекомендовал летать людям с анемией при гемоглобина ниже 80, так как во время перелета может начаться удушье или нехватка кислорода.

В заключение врач призвал отказаться от полетов любой продолжительности, если вы выписались из больницы менее чем две недели назад.

Ранее в марте стюардесса назвала три несовместимых с авиаперелетами состояния пассажиров. Например, по ее мнению, у пассажиров, которые в течение последних 24 часов до полета занимались дайвингом, на борту может развиться декомпрессионная (кессонная) болезнь — из-за быстрого снижения атмосферного давления при подъеме самолета на значительную высоту.