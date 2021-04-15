В Турции ответили Лаврову насчет продажи беспилотников Украине

Для Турции не имеет значения, какой стране или частной компании продавать свое отечественное вооружение. Об этом заявил неназванный дипломат, объяснив тем самым поставку Украине ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2. Его слова приводит издание Türkiye.

Источник добавил, что Турция может продать беспилотники и России, если Москва сделает соответствующий запрос. «Ударные БПЛА не направлены против России или какой-либо другой страны», — заверил дипломат.

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Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерег Турцию от подпитки милитаристских настроений Киева. Об этом он заявил после того, как стало известно, что Украина договорилась с производителем Bayraktar TB2 о покупке у Турции партии беспилотников. В тот же день один из таких аппаратов, вероятно, поставленных ранее, был замечен в небе над Донбассом.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.

На этом фоне Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.