Турция озвучила свою позицию по кризису в Донбассе

Турция не поддерживает какую-либо сторону в период кризиса в Донбассе между Россией и Украиной. Эту позицию озвучил в интервью каналу NTV глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Он заявил о прекрасных отношениях Анкары с обеими странами.

«Мы не поддерживаем ни одну из сторон этого кризиса. Турция хочет, чтобы Черное море было морем мира. Сейчас напряженность между Украиной и Россией препятствует этому», — заявил дипломат.

10 апреля президент Украины Владимир Зеленский встретился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле. В ходе переговоров турецкий лидер согласился, что российское государство «аннексировало» Крым, и выступил за вступление Украины в НАТО.

Незадолго до визита Зеленского в Стамбул Украина договорилась с производителем беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Baykar о покупке у Турции партии беспилотников Bayraktar.