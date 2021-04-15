Правительство утвердило меры поддержки туроператоров в России

Правительство России утвердило меры поддержки отечественных туроператоров в сфере выездного туризма. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина, передает «Интерфакс»

Сообщается, что в 2021 году компании освободили от уплаты взносов в резервный фонд объединения «Турпомощь». Кроме того, им разрешили осуществлять возврат средств туристам за аннулированные зарубежные путевки, забронированные до 31 марта 2020 года.

Также сокращен ежегодный взнос в фонд персональной ответственности туроператоров — выплата составит четверть процента от общей стоимости продукта вместо одного процента. Перечислить средства разрешается до 15 апреля 2022 года.

«В частности, с двух недель до одного месяца увеличивается срок подачи уведомления о возврате туристам средств, которое туроператор направляет в объединение "Турпомощь"», — говорится в сообщении.

Уточняется, что увеличение срока предоставит компаниям больше времени для необходимых расчетов и выполнения обязательств перед туристами, чьи поездки не состоялись.

Ранее, 12 апреля, власти объявили об ограничении чартерного авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова порекомендовала туроператорам приостановить продажу туров на курорт на указанный период времени.