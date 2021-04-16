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На улице в Москве нашли свалку окровавленных лабораторных пробирок

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Фото: Telegram-канал «Подъём!»

На одной из улиц Москвы нашли свалку окровавленных лабораторных пробирок. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Подъем».

Пока неизвестно, как пробирки с человеческим биоматериалом оказались на проезжей части. Источник Readovka сообщил, что их выбросили из лаборатории «Гемотест», которая занимается забором крови по всем местным медицинским учреждениям.

Официальный представитель компании Анна Лисовец отметила, что в «Гемотесте» отрицают свою вину. «Это из серии невозможного. Скорее Луна на Землю упадет», — отметила она.

Дополнение: Позже, как сообщает «Подъем», в лаборатории признались, что разбросанные на дороге пробирки с анализами принадлежат им. Материалы собирались утилизировать, но они каким-то образом оказались на проезжей части. Виновной могут признать подрядную организацию.

Ранее в Самаре цыганка засунула сына в мусорный бак для поиска просрочки, которую туда выбрасывают из местного магазина «Пятерочка». На кадрах с инцидентом мать ребенка спорит с очевидцами, которые снимают ее на видео и требуют вытащить мальчика из помойки. Это мой ребенок, тебя не касается, заявила мать. Потом она помогла вылезти сыну, которому на вид было около десяти лет.

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