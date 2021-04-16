Форму иностранных спортсменов на предстоящей Олимпиаде высмеяли в соцсетях

Форма канадских спортсменов, которую они наденут на церемонию закрытия Олимпиады в Токио, подверглась критике в соцсетях. На соответствующие комментарии обратили внимание в New York Post.

По информации издания, иностранные спортсмены появятся на мероприятии в белых брюках и черной футболке с кленовым листом — традиционным символом Канады. Помимо этого, их образ дополнит джинсовка, дизайн которой был разработан брендами Hudson’s Bay и Levi’s. На куртку также нанесены кленовые листы и название страны в стиле граффити.

Пользователи сети высмеяли экипировку канадцев в многочисленных постах в Twitter. «Я смеюсь в голос с одежды канадцев, которую выбрали для церемонии закрытия. Отмените Олимпиаду», «Такое ощущение, что это не профессиональные спортсмены, а кучка девушек, собравшихся на пикник», «Я разочарована в дизайне формы канадцев», «Что это за кошмар?» — комментировали юзеры.

Олимпиада в Токио, которую перенесли на год в связи с пандемией коронавируса, пройдет с 23 июля по 8 августа.

Ранее в апреле британский журналист раскритиковал форму сборной России на Олимпиаде в Токио. По мнению репортера Тарика Панья, экипировка напоминает гигантский российский флаг. При этом он напомнил, что символика страны запрещена на соревнованиях.