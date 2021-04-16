В России выбрали полуфиналистов конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций»

В России подвели итоги дистанционного этапа конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» и выбрали 561 участника, который получит приглашение в полуфинал. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 16 апреля.

Как отмечается, организатором конкурса пришлось отбирать полуфиналистов из более чем 13,4 тысячи человек, подавших заявки на участие в конкурсе. В итоге право поучаствовать в полуфинале получили представители всех федеральных округов России.

«Более половины наших полуфиналистов — 298 человек, или 53,1 процента — женщины. Самая многочисленная возрастная группа — участники от 30 до 40 лет, их 262 человека (46,7 процента)», — пояснил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Он также отметил, что около трети конкурсантов (161 человек), прошедших в полуфинал, работают даже не на руководящих должностях. Это говорит о том, что даже на рядовых позициях в сфере digital в России работают очень сильные специалисты, что в свою очередь свидетельствует о большом кадровом потенциале данной индустрии, подчеркнул Комиссаров.

Конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» направлен на поиск и отбор перспективных специалистов разных направлений сферы digital для их дальнейшего развития и трудоустройства. Организаторами конкурса выступают АНО «Диалог» и Центры управления регионами (ЦУР) при поддержке АНО «Россия — страна возможностей».